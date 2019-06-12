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'Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız'

Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, "Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Volkan Kaşik   | 12.06.2019
'Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız'

Malatya

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın'la yarın sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prensipte anlaştıkları teknik direktör Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacaklarını söyledi.

Bu yıl sezona erken başlayacaklarını hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini hatırlatan Gündüz, "Prensipte anlaşma sağladığımız Sergen Yalçın ile yarın sözleşme imzalayacağız, camiamıza hayırlı olsun. Sergen hocanın başarılı olacağına inanıyoruz. Yeni Malatyaspor'un daha iyi yerlere gelmesi için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Gündüz, imza töreninin İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirileceğini kaydetti.

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