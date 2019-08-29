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Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Serena Williams, Elina Svitolina ve Ashleigh Barty, tek erkeklerde ise Novak Djokovic üçüncü tura yükseldi.

Berad Büyük   | 29.08.2019
Serena Williams ve Djokovic üçüncü tura yükseldi

İstanbul

ABD'nin New York kentinde başlayan ABD Açık Tenis Turnuvası'nda dünya 1 numarası Novak Djokovic, ikinci turda Arjantinli tenisçi Juan Ignacio Londero ile karşılaştı.

Mücadelede omzundan sakatlanan fakat oyunu bırakmayan Djokovic, dünya klasmanının 56. basamağındaki rakibini 2 saat 15 dakikada biten maçta, 6-4, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Son şampiyon Djokovic, üçüncü turda Denis Kudla ile Dusan Lajovic arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

Serena kötü başladı iyi bitirdi

Tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde ABD'li genç tenisçi Catherine McNally ile korta çıktı.

Klasmanın 121 numarası 17 yaşındaki McNally karşısında maça istediği gibi başlayamayan Williams, ilk seti 7-5 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran ABD'li tenisçi, 1 saat 54 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-3 ve 6-1 kazanarak 2-1 galip geldi.

Serena Williams, 3. turda Karolina Muchova ve Su-Wei Hsieh'in oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Barty yoluna devam ediyor

Dünya 2 numarası Ashleigh Barty, 2. turda ABD'li rakibi Lauren Davis ile karşılaştı.

Avustralyalı tenisçi, 6-2 ve 7-6'lık setlerle rakibini 2-0 yendi ve üst tura çıktı.

Barty, 3. turda Shuai Peng ve Maria Sakkari'nin oynayacağı maçın galibiyle eşleşecek.

Elina Svitolina, Venüs Williams'ı eledi

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, 39 yaşındaki ABD'li Venüs Williams ile karşılaştı.

Svitolina, 1 saat 52 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Svitolina, bir sonraki turda Rebecca Peterson ile Dayana Yastremska arasındaki maçın galibiyle mücadele edecek.

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