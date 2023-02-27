Dolar
18.89
Euro
20.04
Altın
1,817.58
ETH/USDT
1,621.50
BTC/USDT
23,283.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), A milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni'nin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.02.2023
Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Ankara

AFA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.

Futbolculuk döneminde İspanyol kulübü Deportivo ile 2000'li yılların başında kazandığı başarılarla tanınan Scaloni, 2018 yazından beri çalıştırdığı Arjantin Milli Takımı'nı, 28 yıl sonra ilk Kupa Amerika, 36 yıl sonra da ilk FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek
Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Scaloni, Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 2026'ya kadar çalıştıracak

Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi

Alanyaspor'da teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı

Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı

Ziya Şengül son yolculuğuna uğurlandı
Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan "birlik ve beraberlik" mesajı
Medipol Başakşehir Kulübü'nden "birlik ve beraberlik" mesajı

Medipol Başakşehir Kulübü'nden "birlik ve beraberlik" mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet