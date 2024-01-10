Dolar
29.97
Euro
32.80
Altın
2,032.41
ETH/USDT
2,372.20
BTC/USDT
45,802.00
BIST 100
7,731.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda “Valiler Buluşması” programında konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “MÜSİAD 2023 Yılı Değerlendirme ve 2024 Yılı Beklentiler Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

İlyas Gün  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Samsun

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Karadeniz temsilcisi, son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru'nun durumu, maç saatinde belli olacak.

Samsunspor, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'u yenmek istiyor

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük maçında aldıkları galibiyetin önemine dikkati çekti.

Ligin ilk yarısında hedefledikleri puana ulaşmak için Trabzonspor maçının kendileri açısından önemli olduğuna işaret eden Bilen, "Zaten söylemeye gerek yok, her iki şehrin takımı birbiri ile tatlı rekabet içinde. Umuyorum ki centilmence bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonunda puan ya da puanlar alıp çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu şekilde ilk devreyi hedeflediğimiz noktada bitirirsek, ikinci devrenin ilk maçı olan Sivasspor maçına çok daha moralli, çok daha hazırlıklı çıkarız. İnşallah hep birlikte, 'Biz bize yeteriz' mottosuyla da sezon sonunda ligde kalacağımıza inanıyoruz." dedi.

Birlik olunduğu sürece aşılamayacak engel olmadığının altını çizen Bilen, "Son maça, son düdüğe kadar yönetim olarak, oyuncularımız, teknik ekibimiz inançlı şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız bir engel yok. Çünkü bu şehrin ruhunda başarmak, mücadele etmek var. Yüksel başkanımızın ifade ettiği gibi, 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılmak yok, mücadeleye devam." ifadelerini kullandı.

Bilen, Trabzonspor maçına Samsunspor taraftarının yoğun talebinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her vesile ile taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Yine üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarına inanıyoruz. Her gittiğimiz deplasmanda saygıyla karşılanan ve taktir edilen bir taraftar grubuna sahibiz. Trabzon'da da yine 90 dakika boyunca centilmence destekleyeceklerine inancımız tamdır. Onlara güveniyoruz. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bu deplasmanda da yanımızda olacaklar. İnşallah gülerek gittiğimiz deplasmandan sevinçle dönmeyi ümit ediyoruz. Şehir kenetlenmiş durumda."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarın Regaip Kandili
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
İletişim Başkanı Altun: Basın mensuplarının hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'de mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak

Benzer haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Beşiktaş deplasmanda farklı kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek
Trabzonspor'da Visca, geçen sezonki şanssızlığını geride bıraktı

Trabzonspor'da Visca, geçen sezonki şanssızlığını geride bıraktı
Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak

Adana Demirspor yarın İstanbulspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet