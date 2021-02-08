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Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Mönchengladbach-Manchester City maçı Macaristan'da yapılacak

Karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında Kovid-19 salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Budapeşte'de oynanacağı bildirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 08.02.2021
Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Mönchengladbach-Manchester City maçı Macaristan'da yapılacak

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ile İngiltere'nin Manchester City takımları arasında yapılacak son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Borussia Mönchengladbach'ın Manchester City'yi ağırlayacağı karşılaşmanın, Almanya ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanmasına karar verildi.

Karşılaşma, planlandığı gibi 24 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Leipzig-Liverpool maçının da Budapeşte'de yapılacağı açıklanmıştı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Molde-Hoffenheim karşılaşmasının ise İspanya'nın Vila Real kentinde oynanacağı duyurulmuştu.

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