Euro
9.20
Dolar
7.83
BIST 100
1,123.25
Altın
1,897.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.09.2020
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Tokat Belediye Plevneli voleybolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İspanya, Kovid-19 salgınına karşı tüm büyükşehirlere kısıtlamalar getiriyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları sona erdi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 80. sınavında

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak

Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 79. maçına çıkacak