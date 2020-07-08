Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak
Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da İsviçre’de gerçekleştirilecek.
İstanbul
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak UEFA Şampiyorlar Ligi çeyrek final kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.
Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos'ta tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.