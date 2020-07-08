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Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da İsviçre’de gerçekleştirilecek.

Berad Büyük   | 08.07.2020
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da yapılacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak UEFA Şampiyorlar Ligi çeyrek final kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos'ta tamamlanacak.

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