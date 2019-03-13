Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.18
Dolar
5.46
BIST 100
102,196.60
Altın
1,308.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

Milli futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği Serie A ekibi Empoli'de teknik direktörlüğe İtalyan Andreazzoli getirildi.

Mutlu Demirtaştan   | 13.03.2019
Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

Istanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Empoli'de teknik direktörlük için Aurelio Andreazzoli ile anlaşma sağlandı.

Empoli Kulübü, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini'nin yerine 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Andreazzoli'nin getirildiğini duyurdu.

Andreazzoli, geçen sezon Empoli'yi ikinci lig şampiyonluğuna ulaştırarak Serie A'ya taşımıştı. Bu sezona da takımın başında başlayan tecrübeli teknik adamın görevine kasım ayında son verilmişti.

Milli futbolcu Salih Uçan'ın da forma giydiği Empoli, Serie A'da 27 hafta sonunda 22 puan topladı ve düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta ABD-İran rekabeti
Cezayir yeni bir değişim sürecini tetikleyebilir
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak

Benzer haberler

Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Galatasaray kafilesi Hatay'da coşkuyla karşılandı

Süper Lig Hakem Semineri yapıldı

Kupada ilk yarı finalist Ümraniyespor

Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı

Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı
Trabzonspor 9. kupa hasretini sonlandıramadı

Trabzonspor 9. kupa hasretini sonlandıramadı
Ümraniyespor kupada durdurulamıyor

Ümraniyespor kupada durdurulamıyor