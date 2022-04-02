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Rus tenisçi Medvedev iki ay kortlardan uzak kalacak

Tek erkekler dünya klasmanının iki numarası Rus tenisçi Daniil Medvedev, iki ay kortlardan uzak kalacak.

Yunus Kaymaz   | 02.04.2022
Rus tenisçi Medvedev iki ay kortlardan uzak kalacak

İstanbul

Son aylarda küçük bir fıtık problemiyle oynadığını belirten 26 yaşındaki tenisçi, operasyon geçirdiğini ve yaklaşık 2 ay turnuvalara katılamayacağını takipçileriyle paylaştı.

2021 ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Medvedev, bu yıl şubat ayında ilk kez klasmanın 1 numarasına yükselmiş ancak üç hafta sonra zirveyi Novak Djokovic'e bırakmıştı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık, 22 Mayıs'ta başlayacak.

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