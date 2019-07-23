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Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya THY desteği

Türk Hava Yolları ile Spartak Moskova Hokey Kulübü arasında sponsorluk anlaşmasının uzatılmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

Dmitri Chirciu   | 23.07.2019
Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya THY desteği

Moskova

Türk Hava Yolları (THY) ile Spartak Moskova Hokey Kulübü arasında sponsorluk anlaşmasının uzatılmasına yönelik imza töreni düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Ice Hokey Müzesi'nde düzenlenen törene, THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı, THY Kuzey Avrupa'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Mahmut Yayla, Spartak Moskova Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko, kulübün eski oyuncusu Aleksandr Yakuşev ve çok sayıda davetli katıldı.

Yardımcı, burada yaptığı konuşmada, THY ile Spartak Hokey Kulübü arasındaki iş birliğinin 2018'de başladığını hatırlatarak, sponsorluk anlaşmasını tekrar imzalamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu ile çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yardımcı, "Türkiye'den çocuklardan oluşan hokey takımına Moskova'da özel müsabaka yaptırmayı ve maç izlettirmeyi planlıyoruz." dedi.

THY Kuzey Avrupa'dan sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Yayla da THY'nin, Rusya ile Türkiye arasında sosyal alandaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Spartak Hokey Kulübü Genel Müdürü Andrey Veryovko ise sponsorluk anlaşmasının önemine işaret ederek, "THY ile birlikte birçok projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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