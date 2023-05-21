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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Rybakina şampiyon oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, rakibi 30 numaralı seribaşı Anhelina Kalinina'nın 2. sette sakatlanarak oyuna devam edememesi üzerine şampiyon oldu.

Barış Seçkin  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Rybakina şampiyon oldu

Roma

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinin çekişmeli geçen ilk setini Rybakina, 6-4 aldı.

Mücadelenin ikinci setinde, Rybakina 1-0 öndeyken Ukraynalı Kalinina sakatlanarak maça devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakadan çekildi.

Böylece Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı.

Rybakina, Roma'da kazandığı bu şampiyonlukla kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya çıkacak. Aynı şekilde Ukraynalı raket Kalinina da Roma'da final oynaması sebebiyle 30'uncu sıradan 25. sıraya yükselecek.

Roma Açık Tenis Turnuvası, 22 Mayıs Pazar günü oynanacak tek erkekler ve çiftler finalleriyle sona erecek.

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