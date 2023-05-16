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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Medvedev ve Rublev tur atladı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde seribaşı raketler Rus Daniil Medvedev ile Rus Andrey Rublev tur atladı.

Barış Seçkin  | 16.05.2023 - Güncelleme : 16.05.2023
Roma Açık Tenis Turnuvası'nda Medvedev ve Rublev tur atladı

Roma

Başkent Roma'daki Foro Italico kompleksindeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvaya kadınlar ve erkeklerde 3. tur ve 4. tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya 3 numarası Daniil Medvedev, 3. turda İspanyol rakibi Bernabe Zapata Miralles karşısında zorlansa da 3-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle korttan 2-1 galip ayrıldı ve adını son 16 raket arasına yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev de 3.turda İspanyol rakibi Alejandro Fokina'yı 7-6(8) ve 6-3'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.

Tek kadınlarda kategorisinde 7 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, 4. turda Çekya'dan Marketa Vondrousova'yı 6-3'lük iki setle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

8 numaralı seribaşı Rus raket Daria Kasatkina ise Letonyalı Jelena Ostapenko'ya 4-6, 6-4 ve 0-6’lık setlerle 2-1 kaybederek Roma’ya veda etti.

Bu arada, Roma'da günün yoğun yağışlı geçmesi sebebiyle turnuva organizasyonu akşam seansında oynanması gereken müsabakaları yarına erteledi.

Dünya 5 numarası Yunan raket Stefanos Tsitsipas’ın ev sahibi ülkeden Lorenzo Sonego ile yaptığı ve ilk setini 6-3 kazandığı maç da hava muhalefetine takılan karşılaşmalardan oldu.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı Iga Swiatek'in de 4. turda Hırvat Donna Vekic ile yapacağı müsabaka yoğun yağış nedeniyle ertelendi.



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