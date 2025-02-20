Real Madrid ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), son 16 turuna yükseldi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda 2 müsabaka oynandı.
İngiltere temsilcisi Manchester City'yi play-off turu ilk maçında 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya ekibinde yıldız oyuncu Kylian Mbappe, "hat trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.
Günün diğer randevusunda ise iki Fransa takımı karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.
PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.