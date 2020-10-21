Euro
9.27
Dolar
7.81
BIST 100
1,211.51
Altın
1,924.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenildi

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.

Yunus Kaymaz   | 21.10.2020
Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenildi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki grupta iki karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.

20 yıl sonra bir ilk

Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti. 

Salzburg'da kazanan çıkmadı

A Grubu'ndaki mücadelede ise Avusturya'nın Salzburg takımı, sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 2-2 berabere kaldı.

Salzburg'un gollerini 45. dakikada Dominik Szoboszlai ve 50. dakikada Zlatko Junuzovic atarken, konuk ekibin golleri 19. dakikada Eder ve 75. dakikada Vitali Lisakovich'den geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak
Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de son 24 saatte 2013 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenildi

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: Leipzig karşılaşmasında en iyi sonucu almaya çalışacağız

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann: Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım

Leipzig Teknik Direktörü Nagelsmann: Başakşehir büyük tecrübesi olan bir takım
Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı bu sezon daha heyecanlı geçecek

Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışı bu sezon daha heyecanlı geçecek
Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor