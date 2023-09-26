Dolar
27.27
Euro
28.92
Altın
1,912.19
ETH/USDT
1,591.50
BTC/USDT
26,258.00
BIST 100
8,361.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımının yöneticileri, THY Avrupa Ligi’ne ilişkin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, sakatlıktan çıkan ve geçen haftadan beri takımla antrenmanlara çıkan Arda Güler'in olağanüstü bir yetenek olduğunu ancak sakatlık sonrasında takımın oyununa uyum sağlamada eksiklikleri bulunduğunu söyledi.

Şenhan Bolelli  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 7. haftasında yarın Las Palmas'a karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Arda Güler ile ilgili yöneltilen bir soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır. Fiziksel olarak ve sahada dakika alması açısından eksiklikleri var ama bu da gayet normal. Aynı zamanda takımın oyununa uyumda, takım arkadaşlarını tanımada bazı eksiklikleri de var. Büyük bir yetenek olduğunu bizimle olduğu kısa zamanda bize gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Bu sadece genetik bir şey." şeklinde konuştu.

Ancelotti, kaleci Thibaut Courtois ve defans oyuncusu Eder Militao dışında sakatlıktan çıkan tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu ancak kimi, ne zaman ve maçın hangi noktasında kullanacağına ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi.

Arda Güler'in Las Palmas karşılaşmasıyla bu sezon ilk kez Real Madrid maç kadrosuna alınacağı ve maç içindeki gidişata göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan Madrid derbisinde alınan yenilgi sonrasında gelen eleştirilerin normal olduğunu söyleyen Ancelotti, İspanyol basınında yer alan "kendisinden sonra teknik direktörlüğe Xabi Alonso'nun getirileceği" iddialarına şu yanıtı verdi:

"Futbolculuğunda onu çalıştırdım ve teknik direktörlük için çok büyük bilgisi ve yeteneği olduğunu söyleyebilirim. Onun, Raul'un (Gonzalez) veya (Alvaro) Arbeloa'nın Madrid'in antrenörü olmasını diliyorum çünkü onları çok seviyorum ve umarım bir gün onlar da Real Madrid'in antrenörü olabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da camilerde Mevlit Kandili için temizlik çalışması yapıldı
Tekirdağ'da bitkin halde bulunan Fransız kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor
İstanbul'da metrobüs yolundaki bakım nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Zengezur ve Laçin'i barış koridoru haline getirerek açmaktır
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti: Arda iyi durumda ve şu anda oynamaya hazır

Real Madrid'de Arda Güler ve Carvajal dışında sakatlıktan dönen futbolcular kadroya girdi

Arda Güler 2 ay sonra Real Madrid'de takımla birlikte antrenmana çıktı

Real Madrid'de Arda Güler gelecek hafta takımla antrenmana başlıyor

Real Madrid'de Arda Güler gelecek hafta takımla antrenmana başlıyor
Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazanamadı

Avrupa'da Galatasaray'ın rakipleri liglerinde kazanamadı
Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı

Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet