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Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Yunus Kaymaz  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Madrid ekibiyle tüm kulvarlarda 179 maça çıkan ve 39 gol atan Brezilyalı yıldız, 2'şer kez LaLiga ve İspanya Süper Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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