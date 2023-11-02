Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini uzattı
İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı futbolcusu Rodrygo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıldır Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
Madrid ekibiyle tüm kulvarlarda 179 maça çıkan ve 39 gol atan Brezilyalı yıldız, 2'şer kez LaLiga ve İspanya Süper Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.