Real Madrid bir puanı son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.
B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.
Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90+3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.
C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, D Grubu'nda da Midtjylland'ı 2-0 yenen Liverpool, 2'de 2 yaptı.
İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2
B Grubu:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2
C Grubu:
Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3
D Grubu:
Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2
Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.