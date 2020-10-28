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Real Madrid bir puanı son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 28.10.2020
Real Madrid bir puanı son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.

B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90+3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.

C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, D Grubu'nda da Midtjylland'ı 2-0 yenen Liverpool, 2'de 2 yaptı.

İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

D Grubu:

Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0

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