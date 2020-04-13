Rakitic'den kendisini göndermek isteyen Barcelona'ya tepki
İspanya Birinci Futbol Ligi ekibi Barcelona'da forma giyen Rakitic, sezon başında kendisini göndermek isteyen kulübünü, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." sözleriyle eleştirdi.
İstanbul
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic, Mundo Deportivo gazetesine yaptığı açıklamada, kontratının sonuna kadar Barcelona'da kalmak istediğini söyledi.
Sezon başında takımdan gönderilmeye çalışıldığını hatırlatan 32 yaşındaki Hırvat oyuncu, "Ben istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz bir patates torbası değilim." ifadelerini kullandı.
Rakitic, "İstendiğim ve saygı gördüğüm yerde olmak istiyorum. Eğer o yer burasıysa çok mutlu olurum ama başka bir yer olacaksa da bunun kararını verecek sadece benim, başkası değil." şeklinde konuştu.
Hırvat oyuncu, ligler ertelenmeden önce bu sezon 31 maçta forma giymişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.