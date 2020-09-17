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Quique Setien eski kulübü Barcelona'ya dava açacağını açıkladı

Teknik direktör Quique Setien, sözleşmesinin feshedilmesinden kaynaklanan haklarını vermediği gerekçesiyle eski kulübü Barcelona'ya karşı dava açacağını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 17.09.2020
Quique Setien eski kulübü Barcelona'ya dava açacağını açıkladı

Madrid

Teknik direktör Quique Setien, sözleşmesinin feshedilmesinden kaynaklanan haklarını vermediği gerekçesiyle eski kulübü Barcelona'ya karşı dava açacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Setien, Barcelona Kulübünün, teknik direktörlük görevine son verdiğini 16 Eylül Çarşamba günü kendisine ibraz ettiğini duyurdu.

Görevinden alınmasına ilişkin Barcelona'dan hiçbir tazminat almadığını ve bir aydır Katalan kulübünün kendisiyle iletişim kurmadığını kaydeden Setien, sözleşmesinin feshedilmesinden kaynaklanan haklarını almak için avukatı aracılığıyla 26 Ağustos'ta kulübü bildirimde bulunduğunu belirtti.

Setien, kendisiyle birlikte görevden alınan teknik heyetteki üç yardımcısının da haklarını yasal yollardan arayacağını bildirdi.

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine 13 Ocak'ta göreve getirilen ve 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalanan Setien, sezon bitmesinin ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik mağlubiyetten üç gün sonra (17 Ağustos) görevden alınmıştı.

Barcelona, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile anlaşmıştı.

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