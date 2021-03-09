PSG'li Neymar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.
İstanbul
Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean mücadelede görev alamayacak.
Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.
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