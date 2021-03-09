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PSG'li Neymar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

Abdulkadir Karakaya   | 09.03.2021
PSG'li Neymar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean mücadelede görev alamayacak.

Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.


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