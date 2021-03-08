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PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemine men cezası

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.03.2021
PSG-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemine men cezası

Ankara

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