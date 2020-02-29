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PSG, Dijon'u 4 golle geçti

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.02.2020
PSG, Dijon'u 4 golle geçti

Ankara

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 yendi.

Ligin 27. hafta maçında lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Dijon'la karşılaştı.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Pablo Sarabia, 74. ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe, 77. dakikada Mauro Icardi'nin ağları sarsmasıyla rakibini 4-0 mağlup etti.

Puanını 68'e yükselten PSG liderliğini sürdürürken, Dijon 27 puanda kaldı.

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