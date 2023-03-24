Dolar
19.06
Euro
20.52
Altın
1,978.78
ETH/USDT
1,754.40
BTC/USDT
27,738.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi

İngiltere Premier Lig yönetimi, Everton Kulübünü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk etti.

Mutlu Demirtaştan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi

İstanbul

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları"na uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

İhlalin, kulübün geçen sezonki mali tablosu nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Burnley ve Leeds United, geçen sezon düşme hattındaki rakipleri Everton'ın son üç yılda 371,8 milyon sterlin zarar açıkladıktan sonra finansal kuralları çiğneyip çiğnemediğinin araştırılmasını talep etmişti. Premier Lig kuralları gereği, kulüplerin üç yılda en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Kuralları ihlal eden kulüpler, para veya puan silme cezasına çarptırılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da yurtlarda misafir edilen depremzedeler devletin "sıcak aşıyla" iftar yapıyor
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
İstanbul'a şubatta gelen turist sayısı 2022'nin aynı ayına göre yüzde 13 arttı
Emine Erdoğan, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz

Benzer haberler

Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi

Premier Lig'in finansal kurallarına uymayan Everton, bağımsız komisyona sevk edildi

Haaland sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet