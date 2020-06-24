Euro
7.73
Dolar
6.86
BIST 100
115,207.90
Altın
1,765.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

İngiltere Premier Lig, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği ihbar sistemi kurdu.

Abdulkadir Karakaya   | 24.06.2020
Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Ankara

İngiltere Premier Lig, sosyal medyada futbolcular ve teknik direktörler ile ailelerine yönelik ırkçı mesajların şikayet edilebileceği on-line ihbar sistemi kurdu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, şikayet unsuru mesajlar için ilgili sosyal medya platformuna bildirim yapılacağı ve ardından yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ve Marcus Rashford'un geçen yıl sosyal medyada uğradıkları ırkçı saldırılar gündem olmuştu.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de hemen her gün ırkçı mesajların hedefi olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclise 'pandemi timi' geliyor
Hollanda'da normalleşme sürecinde 3'üncü aşamada daha çok gevşetilmeye gidilecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden Suudi Arabistan'ın hac kararına destek
Kovid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Bakan Koca: Koronavirüsün pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği dönemi aştık

Benzer haberler

Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Premier Lig'den sosyal medyadaki ırkçılığa karşı adım

Arsenal, David Luiz ile sözleşme yeniledi

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor

Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi

Arsenal, deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi
Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi

Premier Lig 'sessiz' başladı

Premier Lig 'sessiz' başladı