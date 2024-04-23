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Premier Lig'deki Londra derbisinde lider Arsenal, Chelsea'yi 5-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fatih Erel  | 23.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Premier Lig'deki Londra derbisinde lider Arsenal, Chelsea'yi 5-0 yendi

İstanbul

Premier Lig'de Liverpool ve Manchester City ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, derbi maçta, Chelsea'yi konuk etti.

Arsenal, 4. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 52. dakikada Benjamin White, 57. ve 65. dakikalarda Kai Havertz'in golleriyle Arsenal, farkı dörde çıkardı.

Benjamin White'ın 70. dakikadaki golüyle Arsenal, 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Liverpool'un 74 puanı, iki maç eksiği olan Manchester City'nin 73 puanı bulunuyor.

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