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Premier Lig'de Liverpool, Arsenal'ı 4 golle mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Arsenal'ı 4-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 20.11.2021
Premier Lig'de Liverpool, Arsenal'ı 4 golle mağlup etti

İstanbul


Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal'ı ağırlayan Liverpool, Sadio Mane'nin 39, Diogo Jota'nın 52, Muhammed Salah'ın 73 ve Takumi Minamino'nun 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

İki hafta sonra galip gelen ve 25 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde ikinci sıraya yükseldi. Sekiz hafta sonra mağlup olan Arsenal ise 20 puanla 5. basamakta yer aldı.

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