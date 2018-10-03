Porto-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımıyla Galatasaray arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
- Galatasaray, Porto maçına hazır
- Galatasaray Teknik Direktörü Terim: İnşallah güzel bir sonuçla döneriz
- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Porto ile zorlu bir maç oynayacağız
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Porto
- Türk ve Portekiz takımları 49. randevuda
Stat: Dragao
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)
Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Marega, Brahimi
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş
Muhabir: Emrah Oktay