Porto-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımıyla Galatasaray arasında yapılacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 03.10.2018 Emrah Oktay Istanbul

Porto-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'in Porto takımıyla Galatasaray arasında yapılacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dragao

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Marega, Brahimi

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

Muhabir: Emrah Oktay

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