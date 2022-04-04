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Polonyalı tenisçi Swiatek, dünya sıralamasında zirveye çıktı

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, tek kadınlar dünya sıralamasında zirvenin yeni sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 04.04.2022
Polonyalı tenisçi Swiatek, dünya sıralamasında zirveye çıktı

Ankara

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) güncellenen tek kadınlar dünya sıralamasında 6 bin 711 puana ulaşan 20 yaşındaki Swiatek, bu listede adını zirveye yazdırmayı başaran ilk Polonyalı tenisçi oldu.

Sıralamanın zirvesindeki Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty'nin henüz 25 yaşındayken emekliye ayrılmasının WTA tarafından onaylanmasıyla, zirvenin yeni sahibi konumuna gelen Swiatek, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri çekiyor.

Tek kadınlar tarihinde ilk sıraya yükselen Swiatek, sezona Katar Açık zaferiyle başladı. ABD'de düzenlenen Indian Wells ve Miami Açık'ta da şampiyonluğa uzanan Polonyalı tenisçi, üst üste iki turnuvadan zaferle ayrılan tarihteki 4. kadın tenisçi oldu.

Bu sezon üst üste 3. kez teklerde WTA 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi konumundaki Swiatek, 17 maçlık galibiyet serisine ulaştı.

Iga Swiatek, 2020 Fransa Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla grand slam kazanan ilk Polonyalı tenisçi unvanını da elinde tutuyor.

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