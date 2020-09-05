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Peres Jepchirchir kadınlar yarı maratonda dünya rekoru kırdı

Kenyalı uzun mesafe koşucusu Peres Jepchirchir, kadınlar yarı maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.09.2020
Peres Jepchirchir kadınlar yarı maratonda dünya rekoru kırdı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Ankara

Kenyalı uzun mesafe koşucusu Peres Jepchirchir, kadınlar yarı maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Park'ta düzenlenen atletizm şampiyonasında kadınlar yarı maraton kategorisinde mücadele eden 26 yaşındaki sporcu, 1 saat, 5 dakika, 34 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, dünya rekoru kırdı.

Önceki rekor, İspanya'nın Valencia kentinde 2018 yılında düzenlenen şampiyonada kadınlar yarı maratonu 1 saat 6 dakika 11 saniyede tamamlayan Etiyopyalı Netsanet Gudeta'ya aitti.

Peres Jepchirchir, 2016 yılındaki Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti.

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