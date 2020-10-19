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Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Mutlu Demirtaştan   | 19.10.2020
Perdenin İstanbul'da kapanacağı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Gruplar

Medipol Başakşehir'in H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Manchester United ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 20-21 Ekim

Grup 2. maçları: 27-28 Ekim

Grup 3. maçları: 3-4 Kasım

Grup 4. maçları: 24-25 Kasım

Grup 5. maçları: 1-2 Aralık

Grup 6. maçları: 8-9 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 16-17 Şubat 2021 ve 23-24 Şubat 2021

Son 16 turu rövanş maçları: 9-10 Mart 2021 ve 16-17 Mart 2021

Çeyrek final ilk maçları: 6-7 Nisan 2021

Çeyrek final rövanş maçları: 13-14 Nisan 2021

Yarı final ilk maçları: 27-28 Nisan 2021

Yarı final rövanş maçları: 4-5 Mayıs 2021

Final maçı: 29 Mayıs 2021

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