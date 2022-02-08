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Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde", 6 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 08.02.2022
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 6 Kovid-19 vakası tespit edildi

Beijing

Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta havalimanında test edilen kişilerde virüse rastlanmazken, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerinde 6 vaka kaydedildi.

Vakaların 5'inin sporcu ve takım görevlileri, 1'inin ise "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 393'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.

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