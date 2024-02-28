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Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Çin'in başkenti Pekin'in, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Fatih Erel  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Pekin, 2027 Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

İstanbul

Karar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (1-3 Mart) öncesinde Glasgow'da düzenlenen 234. Dünya Atletizm Konseyi toplantısında alındı.

Çin ayrıca gelecek yıl Nanjing'de Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonuncusu geçen ağustos ayında Budapeşte'de düzenlendi ve 2025'teki organizasyona ise Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacak.

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