Dolar
32.85
Euro
35.64
Altın
2,419.98
ETH/USDT
3,422.90
BTC/USDT
66,325.00
BIST 100
10,991.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistin yanlısı aktivistler, Washington’da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongre Binası'na giden konvoyunu engelliyor. La Fiorita Teknik Direktörü Thomas Manfredini, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda RAMS Başakşehir ile oynayacakları maça ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçlar sona erdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk karşılaşmaları sona erdi.

Muhammed Boztepe  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçlar sona erdi

Paris

Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk müsabakaları yapılmaya başlandı.

Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.

Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.

Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadelede ise Arjantin ile Fas, 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer maçları ise ragbi branşında devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Moskova'daki terör saldırısının faili Serebriakov, Bodrum'da yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ayasofya'nın ibadete açılışının 4'üncü yılı mesajı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı

Benzer haberler

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçlar sona erdi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçlar sona erdi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk düdük çaldı

Fas'ta kuraklık nedeniyle tarımın azalması ve vahaların ihmal edilmesi yangınları tetikliyor

Paris 2024'te güreşecek Hamza Bakır, sorumluğunun farkında

Paris 2024'te güreşecek Hamza Bakır, sorumluğunun farkında
Bakan Bak: Olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum

Bakan Bak: Olimpiyatlara 102 sporcu kazandıran kulüplerimize şükranlarımı sunuyorum
Fas’ta aşırı sıcaklık uyarısı

Fas’ta aşırı sıcaklık uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet