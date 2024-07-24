Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk maçlar sona erdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk karşılaşmaları sona erdi.
Paris
Resmi açılışı 26 Temmuz Cuma günü yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk müsabakaları yapılmaya başlandı.
Olimpiyatların ilk düdüğü futbolda C Grubu'nda Özbekistan-İspanya, B Grubu'nda ise Arjantin-Fas maçlarında çaldı.
Paris'te bulunan Parc des Princes'de oynanan maçta İspanya, Özbekistan'ı 2-1 yendi.
Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'ndaki mücadelede ise Arjantin ile Fas, 2-2 berabere kaldı.
Günün diğer maçları ise ragbi branşında devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.