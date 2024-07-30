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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rümeysa Pelin Kaya, trapta ilk gün elemelerini 20. sırada bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı.

Ercan Çakar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rümeysa Pelin Kaya, trapta ilk gün elemelerini 20. sırada bitirdi

Paris

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 69'unda isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.

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