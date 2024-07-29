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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı 5-4 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım; Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'nın oluşturduğu Kolombiya'yla karşılaştı.

İlk seti kaybeden milliler daha sonra üst üste 2 set kazanarak 4-2 öne geçti.

Dördüncü seti Kolombiya kazanırken, son sette milli sporcular atışlarda gösterdiği başarıyla skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükseldi.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile bugün karşılaşacak.

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