Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judoda kadınlar 63 kiloda altın madalyayı, Sloven sporcu Andreja Leski kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Sloven Andreja Leski altın madalya kazandı.
Paris
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Meksikalı Prisca Awiti Alcaraz'ı 10-1 yenen Leski, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı Kosovalı Laura Fazliu ile Fransız Clarisse Agbegnenou paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.