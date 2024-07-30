Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 81 kiloda altın madalya, Japon sporcu Takanori Nagase'nin oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.
Paris
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.