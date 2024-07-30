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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 81 kiloda altın madalya, Japon sporcu Takanori Nagase'nin oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.

Bozhan Memiş  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda judoda erkekler 81 kiloda altın madalya, Japon sporcu Takanori Nagase'nin oldu

Paris

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.

Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.

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