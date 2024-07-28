Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,269.70
BTC/USDT
68,028.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, grubundaki ilk maçını kaybetti.

Ercan Çakar  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

Paris

La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Neslihan Yiğit Arın, J Grubu ilk maçında Japonya'dan Aya Ohori ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine 21-9 ve 21-7'lik setler sonucunda 2-0 mağlup oldu.

Neslihan Yiğit Arın, gruptaki ikinci maçını 30 Temmuz Salı günü Perulu Ines Lucia Castillo ile yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İletişim Başkanlığının "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" kitabı yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'da komşularını ziyaret etti
DMM, Mersin sahilinde Afgan sığınmacıların Türk vatandaşlarına saldırdığı iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit Arın, ilk maçında Japonya'dan Ohori'ye yenildi

Milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024'te çeyrek finale yükseldi

Judoda milli sporcu Muhammed Demirel, ilk turda Finlandiyalı Saha'ya yenilerek oyunlara veda etti

Milli cimnastikçiler Paris 2024'te madalyaya "göz" kırptı

Milli cimnastikçiler Paris 2024'te madalyaya "göz" kırptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te "ilk servisi"ni yarın kullanacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te "ilk servisi"ni yarın kullanacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede 400 metre serbest stil yarışları yapıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede 400 metre serbest stil yarışları yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet