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Paralimpik tenisçilerden 1 altın ve 2 gümüş madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Sirius Açık ve Zagreb Açık Tenis Turnuvası'nda paralimpik tenisçiler 1 birincilik ve 2 ikincilik elde etti.

Nuri Aydın   | 25.06.2019
Paralimpik tenisçilerden 1 altın ve 2 gümüş madalya

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Sirius Açık ve Zagreb Açık Tenis Turnuvası'nda, Uğur Altınel altın, Uğur Altınel-Fatih Karataş çifti ve Ebru Bulgurcu-Rebecka Bellander (İsveç) ikilisi gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Uğur Altınel şampiyon oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği de taşıyan turnuvada quad kategorisi bireyselde Uğur Altınel, Romanya'dan Alexandru Cracıun'u, Bulgaristan'dan Hristo Bosakov'u ve İrlanda'dan Becky'i Coleman'ı 2-0, diğer Türk sporcu Fatih Karataş'ı da 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Quad kategorisi çiftler final maçında ise Uğur Altınel-Fatih Karataş ikilisi Coleman-Craciun çiftine 2-1 yenilerek ikincilikte kaldı.

Öte yandan, Tekerlekli Sandalye Tenis Zagreb Açık'ta sahne alan Ebru Bulgurcu, İsveçli partneri Rebecka Bellander ile Shakirova-Trujillo ikilisine 2-0 kaybederek, ikincilik kupasının sahibi oldu.

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