Euro
6.90
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,679.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar, Meriç Nehri yakınındaki tampon bölgede Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından elbiseleri çıkartılarak dövüldü.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho", tutuklanmayacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 06.03.2020
Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

Ankara

Konu hakkında açıklamalarda bulunan savcı Federico Delfino, Ronaldinho ve kardeşi Assis'in sahte evrakla ülkeye giriş yaptığını kabul etmesine rağmen bu eylemi kasıtsız olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığını belirten Delfino, "Ronaldinho ve kardeşi Assis, bu eylemi kasıtsız gerçekleştirmeleri nedeniyle tutuklanmayacak. Hakim, uygun gördüğü alternatif bir ceza verecek ve onlar da bunu kabul edecek." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho ve kardeşinin, bir hayır kurumuna verilmek üzere para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

FIFA tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho'nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya'daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada

Benzer haberler

Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho tutuklanmayacak

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho Paraguay'da gözaltına alındı