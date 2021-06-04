Euro
10.57
Dolar
8.71
BIST 100
1,428.13
Altın
1,871.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti.

Sinem Er   | 04.06.2021
Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 58.80'lik derecesiyle gümüş madalya alarak şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı.

T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde Hamide Doğangün 56.46'lık derecesiyle gümüş, Zeynep Acet ise 1.06.71'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı.

F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde yarışan Rabia Cirit, 7,61 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, ilk üç gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10'a çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu

Benzer haberler

Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya