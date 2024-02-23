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Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan tarihi madalya

Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda erkekler PR2 2 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu.

Erkan Tiryaki  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan tarihi madalya

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Yiğit Doğukan'ın 07.53.1'lik derecesiyle PR2 2 bin metrede bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü olduğu belirtildi. Bu başarının, Türkiye'nin bu organizasyon tarihindeki ilk madalyası olduğu aktarıldı.

Milli sporcunun bu derecesiyle aynı zamanda dünya 4.'sü olduğu kaydedildi.

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