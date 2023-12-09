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Para badmintoncu sporcular raketlerini milli forma için sallıyor

Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde ikinci olma başarısı gösteren 8 yaşındaki Elif Zeynep Tahtasız ile 10 yaşındaki Elif Ebrar Yığınlı, milli takım forması giymek için mücadele ediyor.

Zekeriya Karadavut  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Para badmintoncu sporcular raketlerini milli forma için sallıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili Tahtasız ve Yığınlı, antrenörlerinin tavsiyesiyle para badmintonla ilgilenmeye başladı.

Hobi amaçlı başladıkları sporda kendilerini geliştiren ikili, 1-3 Aralık'ta Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ikinci olmayı başardı.

Elif Zeynep Tahtasız, milli takım forması giyeceğine inanıyor

İzmir'de yaşayan 8 yaşındaki Tahtasız, AA muhabirine, 3 ay önce ilgilenmeye başladığı para badmintonu çok sevdiğini söyledi.

Badmintonla tanışalı kısa süre olmasına rağmen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda güzel bir derece elde ettiğini belirten Tahtasız, şöyle konuştu:

"Çok güzel maçlar çıkardık. Zorlandık ama zevkli bir turnuva geçirdik. Hedefim para badminton milli takımında oynamak. Bu sporu çok seviyorum. Örnek aldığım bir sürü sporcu var. İnşallah milli takım formamızı giyeceğim ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Turnuvada oynadığımız ilk günkü müsabakaları kazandım ancak ikinci gün oynadığımız maçı maalesef kazanamadım. Aynı grupta olduğum Yığınlı ile güzel bir arkadaşlığımız var, iyi anlaşıyoruz. Herkes sevdiği bir spor branşıyla ilgilensin. Böylelikle hem sağlıklı oluruz, hem de güzel zaman geçiririz."

Elif Ebrar Yığınlı'dan spor yapma tavsiyesi

İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki Yığınlı ise altı aydır oynadığı para badmintonun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Şampiyonanın kendileri için tecrübe olduğunu vurgulayan Yığınlı, şunları kaydetti:

"Turnuva çok güzeldi. Bu sporu severek yapıyorum. Hedefim milli takım sporcusu olabilmek. Eğer başarırsam ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Ayrıca, fen bilgisi öğretmeni olmayı istiyorum. Şampiyona zordu, sıkı rakiplere karşı iyi mücadele ettik. Kısa boyumuz olmasına rağmen pek zorlanmıyorum. Tahtasız ile güzel bir arkadaşlık kurduk, her konuda anlaşıyoruz. Herkesin muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesi gerekiyor. Hem vaktinizi güzel geçirmiş olursunuz hem de organizasyonlara katılıp Türkiye şampiyonu olabilirsiniz."

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