Para atlet Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 800 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 2 dakika 10.42 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.