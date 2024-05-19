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Para atlet Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Hamide Doğangün, kadınlar 800 metre T53 kategorisinde bronz madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Para atlet Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Hamide, 2 dakika 10.42 saniyelik süresiyle 3'üncülüğü elde etti.

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