Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,928.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu

PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.08.2020
PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.

Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi

PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, Nsakala, Necip Uysal, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı

Benzer haberler

PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu

PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

İstanbul Başakşehir, Azubuike'nin bonservisini aldı

Ekim ayından itibaren futbol müsabakaları sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak

Ekim ayından itibaren futbol müsabakaları sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan transfer açıklaması
UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak

UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak