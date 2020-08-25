PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu
PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.
Stat: Toumba
Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi
PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, Nsakala, Necip Uysal, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, LarinAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.