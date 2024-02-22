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Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya salon şampiyonu oldu

2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışan özel sporcu Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya salon şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Fatma Damla, Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyon oldu.

Bakan Bak, özel sporcu Fatma Damla Altın'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı, yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında, "Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın'ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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