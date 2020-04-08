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Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho hatasını kabul etti

Kovid-19 nedeniyle ülkede getirilen tedbirlere uymayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yaparken görüntülenen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Mourinho, hatasını kabul etti.

Berad Büyük   | 08.04.2020
Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho hatasını kabul etti

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede getirilen tedbirlere uymayıp oyuncularıyla bir parkta antrenman yaparken görüntülenen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, hatasını kabul etti.

İngiliz basınına konuşan Portekizli teknik adam, "Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum. Sadece ailemizle temas etmeliyiz. " ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavsiyelerine herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Kahraman sağlık çalışanlarını desteklemek ve hayat kurtarmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Mourinho, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Ryan Sessegnon ile Londra'da bulunan bir parkta antrenman yaparken görüntülenmişti.

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