Euro
7.65
Dolar
6.99
BIST 100
101,218.90
Altın
1,685.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi.

Abdulkadir Karakaya   | 30.04.2020
Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki

Ankara

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi.

Olympique Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiği hatırlatıldı.

Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduğu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) sezonu bitirme yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada kulübün bu kararla milyonlarca avro zarara uğrayacağı savunularak, "Olympique Lyon bu karara itiraz etme ve doğacak maddi zararlardan ötürü tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi
Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması
New York metroları dezenfeksiyon işlemi için geceleri 4 saat kapatılacak
Türkiye'nin Filistin için hazırladığı tıbbi malzeme uçakla gönderildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki kiş Kovid-19'u 10 günde yendi

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki

Malezya'da sağlık çalışanlarına teşekkür için mavi ışıklar yandı

Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması

Gazze Sağlık Bakanlığından 'abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz' açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye yatırıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz hastaneye yatırıldı
Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım

Cumhurbaşkanlığından Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin detaylı paylaşım