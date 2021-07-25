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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Ercan Doğan   | 25.07.2021
Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.

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