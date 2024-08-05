Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalyayı Çin kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı kategorisinde finaller yapıldı.
Paris
Paris La Defens Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Çin, 3 dakika 27 saniye 46 saliselik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.
ABD, 3 dakika 28 saniye 1 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, ev sahibi Fransa 3 dakika 28 saniye 38 saliseyle bronz madalyaya uzandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.